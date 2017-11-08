Налоговая проверка, которая проверяла ТОО "Карачаганак Агро Строй", доначислила компании 84 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В суде по делу сотрудника ДГД ЗКО Нурболата УРНАЛИЕВА, которого обвиняют в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере, были допрошены сотрудники департамента госдоходов, которые проверяли компанию ТОО "КАС". По словам главного специалиста ДГД ЗКО Ольги ЛЮБАВИНОЙ, никаких общих дел у нее с подсудимым Урналиевым не было. - К нам в отдел пришло письмо о том, что надо проверить ТОО "КАС", так как у этой компании были взаиморасчеты с одним из ТОО, которое уличили в лжепредпринимательстве. Предписание о проведении налоговой проверки было адресовано мне и Аслану ДЖУМАГАЗИЕВУ. Мы проверили все документы за исключением тех, которые ранее изъял следователь СЭР ДГД ЗКО Курманов и в итоге было доначислено налогов на сумму 84,5 миллиона тенге, - рассказала в суде Ольга ЛЮБАВИНА. Также главный специалист отметила, что Урналиев никогда к ней не подходил и не спрашивал, как прошла проверка ТОО "КАС" и по ходу своей деятельности никак не мог повлиять на ход проверки. - Затем все результаты проверки были переданы в юротдел, а они уже подготовили иск в суд на ТОО "КАС". Сейчас эта компания уже выплатила 27 млн тенге, остальное будут взыскивать, - отметила Любавина. Стоит отметить, что и заместитель руководителя ДГД ЗКО Бауржан КАЙДАРОВ пояснил, что Урналиев, работая в своем отделе, никак не участвовал в ходе проверок и расследовании уголовного дела, так как в его компетенцию это не входило. Напомним, 13 июля на трассе Уральск-Аксай был задержан сотрудник ДГД ЗКО за получение взятки в 101 млн тенге. 7 ноября в суде был допрошен предприниматель, который дал взятку. Он рассказал, когда и за что отдавал крупные суммы денег Нурболату УРНАЛИЕВУ.