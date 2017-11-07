Оказалось, что мужчина как обычно вышел в подъезд покурить после ужина примерно в 23.00. К нему подбежали несколько ребят и сообщили, что со стороны мусорных контейнеров раздаются подозрительные звуки. - Я подошел, прислушался и сразу понял, что это вовсе не кошачье мяуканье, как говорили дети, а самый настоящий плач ребенка. После чего зажег фонарик на телефоне, начал светить и услышал, как из мешка для мусора раздается детский плач. Я вытащил ребенка, он был весь в крови, пуповина не была перерезана. Я сразу завернул девочку в куртку, принес домой, велел жене прижать ее к себе, чтобы согреть, - рассказывает житель 64-го дома мкр.Нурсая. После этого мужчина позвонил в службу 102, вызвал скорую помощь. Врачи осмотрели ребенка, перерезали ему пуповину, завернули в детскую простыню и забрали в больницу. - Сегодня специально поехали с женой в роддом, куда ее забрали, купили памперсы, молоко, подержали на руках ее, она нас, кажется, узнала, - рассказывает мужчина. Семья воспитывает 5 сыновей - старший учится в колледже, средний учится в Алматы в спортшколе, еще двое сыновей посещают 37 школу в мкр.Нурсая, самому младшему только 9 месяцев. Сам глава семейства работает в нефтяной компании оператором с 1993 года, в микрорайон Нурсая переехал в 2013 году из поселка Байчонас, Макатского района.C9FcINBRRJ0 Камилла МАЛИК