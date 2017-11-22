Хлебозавод №1, занимающийся производством хлебопродуктов и кондитерских изделий, считается одним из старейших предприятий в области и признан одним из лидирующих по спросу продукции среди покупателей. За годы реорганизации увеличился ассортимент изделий как благодаря сохранению проверенных временем рецептурных традиций производства, так и внедрению новых технологий. Продукция этого предприятия уже давно завоевала любовь покупателей в нашей области и за ее пределами.Сливочные и шоколадные вафли, сушки, баранки, пряники, печенье разных видов, конфеты «Школьные», «Коровка» и многие другие – невероятно вкусная продукция предприятия не оставит равнодушными даже самых изысканных гурманов. – Наша продукция отличается тем, что ежедневно имеет стабильный спрос со стороны наших покупателей, для которых важна не только цена, внешний вид, но и качество, вызывающее доверие, – говорит технолог предприятия «Хлебозавод №1 ИП «Исаев Х.Х.» Людмила ДЕГТЯРЕВА. – Для производства продукции мы используем только экологически чистое сырье. Ассортимент выпускаемой продукции соответствует всем требованиям, что гарантирует качество и безопасность для потребителей.Предприятие работает круглосуточно, так как его продукцию ежедневно с нетерпением ожидают покупатели и скупают с прилавков торговых точек самого предприятия, а также рынков и магазинов области. – Приезжая в город за продуктами, я всегда покупаю к чаю именно уральские вафли или пряники с начинкой от Хлебозавода №1, так как они всегда свежие и очень вкусные, да и внуки мои любят эти сладости. Очень нравится печенье. Радует, что вся продукция из натурального сырья без консервантов и прочих вредных добавок, – отметила пенсионерка из Таскалинского района Сакып ЖУМУРОВА. В сутки работниками выпускается более тонны печенья и около тонны бубликов, не говоря уже о других видах продукции.Предприятие реализует кондитерские изделия не только на территории нашей области, но и отправляет ее большими партиями в другие регионы Казахстана и соседние российские города – Атырау, Актобе, Кульсары, Байконур, Бузулук, Тольятти, Бугуруслан, Набережные Челны и другие.Хорошо налаженное производство растет и развивается в ногу со временем. И как заверили представители компании, уже в скором времени они порадуют своих покупателей новыми вкусностями. – Мы производим 15 видов печенья, 6 видов сушек, баранок и бубликов и другие кондитерские изделия, – рассказала руководитель цеха по производству печенья и других кондитерских изделий Галина ГРИГОРЬЕВА. – В будущем мы планируем разработать и запустить в производство другие виды сахарного печенья. Уже закуплены для этого специальные матрицы. В планах также запустить новое автоматизированное оборудование, что позволит не только сэкономить рабочие силы, но и увеличить объемы производства. Большому кораблю – большое плавание! Вместе с производством растет и поднимается экономика нашей области, а значит страны. Если вы еще не решили, что купить себе к чаю – обязательно попробуйте продукцию Хлебозавода №1. Уверены – Вам понравится!Новости Компаний.