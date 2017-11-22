Фото из архива "МГ« Как сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Багдар АБУОВ, больше всего спросом пользуются номерные знаки где присутствует цифра 7. — Номерные знаки с сериями 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 стоят 310 тысяч тенге. Стоимость госномеров серии 001, 002, 003, 004,005, 006, 007, 008, 009, 777 составляет 517 тысяч тенге, — пояснил Абуов. Стоит отметить, что за 10 месяцев 2017 года в ЗКО было куплено 63 комплекта «блатных» госномеров.