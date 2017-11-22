Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Согласно материалам дела, во время словесной перепалки по рабочим вопросам, пожилой мужчина ударил один раз своего сменщика ножом в область живота. - Потерпевший простил подсудимого и отказался от взысканий морального и материального вреда, - сообщили в пресс-службе Атырауского межрайонного специализированного суда по уголовным делам. Приговором суда по уголовным делам Атырауской области 64–летний сторож одного из ТОО признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.106 УК РК - "". Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Приговор суда вступил в законную силу.