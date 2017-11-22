Как рассказал член совета старейшин ассамблеи народа Казахстана Феликс БАЮКАНСКИЙ, музыкальному коллективу оркестра русских народных инструментов 21 ноября исполнилось 20 лет. - Он был создан 1997 году. Тогда городской отдел культуры, акимат и маслихат искали новые формы работы, создавали коллективы. И вот родилась идея - создать вот такой оркестр. Тогда это было очень сложно, потому что было тяжело с бюждетом, к тому же была масса других проблем. Однако нам пошли навстречу. Оркестр заработал 1 января этого года, - вспоминает Феликс БАЮКАНСКИЙ. - Презентация оркестра тоже была необычная, тогда мы пригласили народного артиста СССР, солиста большого театра Леонида СМЕТАННИКОВА. После открытия оркестр много работал. Первым дирижером и художественным руководителем оркестра был Виктор ПЛЕТНЕВ, потом дирижерство перешло в руки его сына Сергея ПЛЕТНЕВА. А ныне оркестром руководит Галина КАЛАШНИКОВА - прекрасный музыкант. Она подняла оркестр на новые творческие высоты. Кроме того, Феликс БАЮКАНСКИЙ отметил, что оркестр за свое существование изменился репертуаром. - Подтверждением этому было выступление оркестра на всемирной выставке ЭКСПО-2017. В Астане они хорошо выступили и получили благодарность. Коллектив на месте не стоит, он развивается и изучает новые произведения. Его выступления проходят в Уральске каждые две недели. В основном они бесплатные. Летом концерты проходят в городском парке, в скверах, на площади. Я считаю, что не всегда зритель должен платить за музыку, все-таки в наше время должна быть пропаганда живой музыки, - отметил Феликс БАЮКАНСКИЙ. На выступление 20-летия оркестра русских народных инструментов был приглашен профессор кафедры народных инструментов Саратовской консерватории Владимир ГРАЧЕВ. - Я тут присутствую в качестве гостя и солиста. Хочу отметить, что не в первый раз приезжаю в Уральск. Последний раз был на 15-летии оркестра. Очень хорошо был знаком с первым дирижером оркестра. Но сейчас пришло новое поколение, талантливая Галина КАЛАШНИКОВА. Для меня очень приятно наблюдать, что в оркестре обновляется инструментарий. То, что оркестр существует в Уральске, это все же подчеркивает толерантность культур, а это очень здорово, - пояснил Владимир ГРАЧЕВ. В состав коллектива оркестра народных инструментов входит 35 музыкантов, из них 5 вокалистов.