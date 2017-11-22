В Уральске исполнилось 20 лет оркестру русских народных инструментов
21 ноября в 19 часов для уральцев был представлен концерт оркестра русских народных инструментов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как рассказал член совета старейшин ассамблеи народа Казахстана Феликс БАЮКАНСКИЙ, музыкальному коллективу оркестра русских народных инструментов 21 ноября исполнилось 20 лет.
- Он был создан 1997 году. Тогда городской отдел культуры, акимат и маслихат искали новые формы работы, создавали коллективы. И вот родилась идея - создать вот такой оркестр. Тогда это было очень сложно, потому что было тяжело с бюждетом, к тому же была масса других проблем. Однако нам пошли навстречу. Оркестр заработал 1 января этого года, - вспоминает Феликс БАЮКАНСКИЙ. - Презентация оркестра тоже была необычная, тогда мы пригласили народного артиста СССР, солиста большого театра Леонида СМЕТАННИКОВА. После открытия оркестр много работал. Первым дирижером и художественным руководителем оркестра был Виктор ПЛЕТНЕВ, потом дирижерство перешло в руки его сына Сергея ПЛЕТНЕВА. А ныне оркестром руководит Галина КАЛАШНИКОВА - прекрасный музыкант. Она подняла оркестр на новые творческие высоты.
Кроме того, Феликс БАЮКАНСКИЙ отметил, что оркестр за свое существование изменился репертуаром.
- Подтверждением этому было выступление оркестра на всемирной выставке ЭКСПО-2017. В Астане они хорошо выступили и получили благодарность. Коллектив на месте не стоит, он развивается и изучает новые произведения. Его выступления проходят в Уральске каждые две недели. В основном они бесплатные. Летом концерты проходят в городском парке, в скверах, на площади. Я считаю, что не всегда зритель должен платить за музыку, все-таки в наше время должна быть пропаганда живой музыки, - отметил Феликс БАЮКАНСКИЙ.
На выступление 20-летия оркестра русских народных инструментов был приглашен профессор кафедры народных инструментов Саратовской консерватории Владимир ГРАЧЕВ.
- Я тут присутствую в качестве гостя и солиста. Хочу отметить, что не в первый раз приезжаю в Уральск. Последний раз был на 15-летии оркестра. Очень хорошо был знаком с первым дирижером оркестра. Но сейчас пришло новое поколение, талантливая Галина КАЛАШНИКОВА. Для меня очень приятно наблюдать, что в оркестре обновляется инструментарий. То, что оркестр существует в Уральске, это все же подчеркивает толерантность культур, а это очень здорово, - пояснил Владимир ГРАЧЕВ.
В состав коллектива оркестра народных инструментов входит 35 музыкантов, из них 5 вокалистов.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
