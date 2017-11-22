Кроме того, 1 декабря также будет выходным днем - День Первого Президента. Те, у кого суббота нерабочий день, будут отдыхать три дня. Также на День Независимости, который отмечается 16 и 17 декабря, казахстанцы отдохнут 4 дня, потому что праздник выпадает на субботу и воскресенье, соответственно, выходными днями будут 18 и 19 декабря, согласно ст. 5 закона "О праздниках РК", которая гласит: "при совпадении выходного и праздничного дней выходным днём является следующий после праздничного рабочий день".