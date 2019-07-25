73% розничной торговли приходится на малые компании и индивидуальных предпринимателей, сообщает finprom.kz.

Фото из архива "МГ" Объём розничной торговли за январь–июнь 2019 года достиг 4,9 трлн тенге, реальный рост за год составил 5,4%. За аналогичный период прошлого года розничная торговля составила 4,4 трлн тенге (ИФО — 105,6%). Объём розничной торговли продовольственными товарами составил 1,6 трлн тенге, на её долю пришлось 32,5% в общем объёме ритейла. Доля непродовольственных товаров, в свою очередь, составила 67,5%, или 3,3 трлн тенге. Объём реализации продовольственных товаров увеличился по сравнению с январём–июнем 2018 года на 5,8%, а непродовольственных — на 5,3%. Наибольшая доля в общем объёме официальной розничной торговли республики в январе–июне 2019 года приходится на Алматы: 31,5%, сумма составила 1,6 трлн тенге (годом ранее — 1,3 трлн тенге). Также в тройку лидеров вошли Нур-Султан (593,2 млрд тенге, или 12%, ИФО — 104,2%,) и Восточно-Казахстанская область (448 млрд тенге, или 9,1%, ИФО — 105%). Замыкают ТОП-5 Карагандинская и Актюбинская области: 447,3 млрд и 275,9 млрд тенге соответственно. Наибольший реальный годовой рост розничной торговли наблюдается в Алматы (9,9%), Карагандинской области (5,9%) и Шымкенте (5,9%). По размерности предприятий наибольший удельный вес в розничной торговле наблюдается у индивидуальных предпринимателей: 44,2%, объём торговли составил 2,2 трлн тенге (годом ранее — 1,9 трлн тенге). Розничная торговля малыми предприятиями составила 1,4 трлн тенге (годом ранее — 1,3 трлн тенге), доля от общей суммы — 29%. В свою очередь, объём розничной торговли крупными и средними предприятиями составил 959,3 млрд и 421,7 млрд тенге соответственно.