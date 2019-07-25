Иллюстративное фото из архива "МГ" В Уральске с 24 по 28 июля проводится республиканское оперативно-прафилактическое мероприятие "Безопасная дорога". – Основной целью ОПМ является снижение аварийности на дорогах. Во время проведения ОПМ личным составом УП города Уральска за один день было выявлено 157 нарушений правил дорожного движения, в том числе, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были задержаны четыре водителя. За не использование ремней безопасности – 41, за нарушение правил маневрирования - 12, за управление транспортными средствами без документов - 10, за нарушение ПДД пешеходами – 33 и за иные правонарушения – 57 человек были привлечены к административной ответственности, - сообщил первый заместитель начальника управления полиции города Уральск Жантемир Иманалиев. Стоит отметить, что девять автомашин были водворены на спецстоянку, изъято три государственных регистрационных номерных знаков.