скриншот с видео В социальных сетях бурно обсуждается кадры с камеры видеонаблюдения, на котором неизвестный мужчина, проходя мимо двух девушек, бьет одну кулаком прямо в лицо. По информации департамента полиции Атырауской области, действие проходила в овощном павильоне центрального рынка "Дина" – Мотивы хулиганского поступка мужчины пока неизвестны. Он сейчас задержан, в отношении него начато досудебное расследование, - рассказали полицейские. Другие подробности инцидента выясняются.