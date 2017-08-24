В Жылыойском районном суде был рассмотрен иск ТОО "Консорциум "ISKER" к работникам вахтового поселка "Оркен", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". picsart_07-26-02.24.56 Об этом порталу в официальном письме сообщило руководство компании. - 10 августа 2017 года определением суда под председательством судьи Исмагамбетовой Ш.А. проведенная 25 июля этого года забастовка работниками ТОО "Консорциум "ISKER" признана незаконной. Также, согласно данному определению, ТОО "Консорциум "ISKER" принял на себя обязательства не принимать меры по дисциплинарной ответственности в отношении работников в связи с проведенной незаконной забастовкой, - говорится в сообщении руководства ТОО "Консорциум "ISKER". Также в  письме говорится, что ранее принятое решение об увеличении заработной платы некоторым категориям работников на 15% с 1 августа 2017 года ТОО "Консорциум "ISKER" принято в работу и исполняется. Напомним, что 25 июля текущего года 120 рабочих вахтового поселка "Оркен" на месторождении "Тенгиз" вышли на забастовку, требуя увеличения заработной платы на 25%. Ерлан ОМАРОВ 