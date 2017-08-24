Госпитализирована беременная женщина с ушибом грудной клетки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". autobus (9) - Количество пострадавших увеличилось до 45 человек - 15 человек проходят обследование в Областной клинической больнице и 30 в городской многопрофильной больнице, - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара АБДРАХМАНОВА. - Пока госпитализировали только беременную женщину с ушибом грудной клетки. Остальные проходят осмотр. Кроме того, в Областной детской больнице находятся 4 детей. У 17-летнего подростка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у 16-летнего - ушиб почки. 10-летнийи годовалый ребенок проходят обследование. Напомним, утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус №7 и №5. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек.