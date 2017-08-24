Иллюстративное фото с сайта deti.mail.ru По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе прививать детей отказались уже 956 родителей. В городе таких родителей 316. На данный момент в областном родильном доме матерей, написавших отказы от вакцинации новорожденных, нет, в городском роддоме, расположенном в микрорайоне Алмагуль, две женщины отказались делать прививки детям из-за недоверия к вакцинам, основываясь на негативном опыте своих знакомых. - У моего ребенка температура то поднимается, то опускается, муж против прививок. Видела много случаев, когда прививки только вредили ребенку. Так, двухмесячной дочери моей знакомой сделали прививку и у нее отказали почки, возили по разным городам на лечение, после чего девочка скончалась. Недавно был случай у наших соседей - месячному ребенку сделали прививку, мальчик температурил три дня, потом умер. Своему ребенку я не хочу делать прививку, - рассказала новоиспеченная мама Нургуль ХАМИТОВА. Отметим, что за 2016 год в Казахстане зарегистрировано 9 тысяч 685 отказов от профилактических прививок, данный показатель превышает данные позапрошлого года на 13,4%. Основными причинами отказов являются личные - 45% и религиозные убеждения - 43%, на негативную информацию через средства массовой информации указали 6,2% отказавшихся от вакцинации, недоверие к вакцинам выразили 6,1%. Отметим, что в Атырауской области только в прошлом году 408 семей отказались прививать своих детей по религиозным мотивам. Годом ранее таких семей было 398. По словам руководства городского роддома, с родителями, отказавшимися от прививок по религиозным убеждениям, работают теологи и психологи, рассказывая о плюсах вакцин, сопровождая беседу слайдами и видеороликами. К слову, в скором будущем в Казахстане намерены штрафовать родителей за уклонение от вакцинации детей, размер штрафа составит 10 МРП.