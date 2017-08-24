Фото из сети "Инстаграмм". Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Актау-аэропорт 20 августа в 21:00. - На 20 километре трассы из Актау в аэропорт 26-летний водитель Nissan Tiida сбил неожиданно выбежавшую на дорогу лошадь. Животное от удара откинуло на проезжавшую мимо другую машину Toyota Prado. После чего автомобиль перевернулся. За рулем Toyota Prado находился 50-летний водитель, - рассказали в ведомстве. На станции скорой помощи сообщили, что в ДТП пострадали двое мужчин и беременная женщина. - Всех троих пострадавших с множественными ушибами госпитализировали в областную больницу. Один из мужчин получил черепно-мозговую травму. Беременную девушку доставили в больницу с ушибом поясничного отдела, - сообщили врачи.