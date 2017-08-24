По словам водителя автомашины "Рено Дастер"Игоря МЕЗЕНЦЕВА, он ехал по ул. Жангир хана в сторону ул. Пугачева. - С правой стороны меня стал обгонять пассажирский автобус №7, я стал уворачиваться от удара, но автобус "ширкнул" мою машину и на скорости въехал в зад идущему впереди автобусу маршрута №5. В свою очередь "пятерка" врезалась в "Ладу Ларгус", - рассказал Игорь. - Пострадавших было много. По словам работницы ТОО "Жайык таза кала", после ДТП у людей началась паника. Они стали кричать и выпрыгивали даже из окон автобуса. Заместитель руководителя управления здравоохранения Гульнара АБДРАХМАНОВА сообщила, что вызов в скорую помощь поступил в 8.47. - На место выехали 7 бригад скорой помощи. Было госпитализировано 20 пострадавших, среди них 5 детей и беременная женщина. 4 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные проходят обследование в травмпункте. В реанимацию никто не поступал, - сообщила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Начальник отдела МПС ДВД ЗКО Манарбек НАЖИЕВ рассказал, что водитель автобуса №7, двигаясь по данной улице и не соблюдая боковой интервал, допустил столкновение с автомобилем "Рено Дастер". - Затем из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с впереди идущим автобусом. От чего автобус ударился во впереди едущий автомобиль, - пояснил Манарбек НАЖИЕВ. - Начато расследование.