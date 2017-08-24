Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, с 9 по 11 августа этого года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». - При проведении рейда сотрудниками полиции было выявлено 230 административных нарушений, допущенных водителями общественного транспорта. Из них 18 водителей были оштрафованы за превышение скорости, более чем у 20 человек выявлено отсутствие страхового полиса, более 30 не прошли техосмотр, почти 50 нарушили правила маневрирования и 74 водителя пользовались телефоном во время управления транспортным средством, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Кроме того, к административной ответственности привлечено 4 должностных лица автобусных парков.