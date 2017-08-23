Иллюстративное фото с сайта aktau-business Спустя несколько дней после возмущений и жалоб местных жителей, департамент экологии Атырауской области прокомментировал ситуацию с неприятным запахом. - 19-22 августа 2017 года государственные экологические инспекторы и специалисты лаборатории Атырауской области в целях выявления исследовательских работ, указанных в письме, провели анализ определенной зоны и показателей автоматизированной станции контроля качества воздуха. По данным станции контроля атмосферного воздуха ТОО АНПЗ, поступившим в Атырауский областной филиал РГП «Казгидромет», 19 – 22 августа в районах Химпоселка, Жилгородка, Мирного, Водникова и Балыкшы в составе воздуха определена концентрация углеводородов (СН). В целом углеводороды не превышают предельно допустимую концентрацию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к атмосферному воздуху. Также по данным РГП «Казгидромет», в эти дни были порывы ветра со скоростью 2-10 м/с южного и юго-восточного направления. В данном направлении расположены ТОО «АНПЗ», ТОО «Петро Экспорт» и ТОО «Оргсинтез». В настоящее время началась проверка вышеуказанных организаций. Результаты будут сообщены дополнительно. По этим обстоятельствам направлены материалы в специализированную природоохранную прокуратуру и местные исполнительные органы Атырауской области.