Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сейчас очередь на земельные участки по области превышает 70 тысяч человек. На данный момент под ИЖС выдан 51 участок в Зеленовском районе (46 в поселке Володарка и 5 в поселке Белес). Также выдано 247 участков в Бурлинском районе по Пугачевскому и Жарсуатскому сельским округам, - сообщила руководитель управления земельных отношений ЗКО Алия МУХАНБЕТЖАНОВА. В ЗКО на реализацию программы «Нурлы жер» предусмотрено выделить 11 млрд тенге. Планируется построить 9 многоквартирных домов в Уральске и один в городе Аксай Бурлинского района. - Выделено 1,5 млрд тенге из республиканского бюджета на строительство арендного дома на 180 квартир в Уральске. Еще 1,5 млрд тенге выделяется из местного бюджета на возведение арендного жилья. В семи районах области планируется построить 178 жилых домов на 240 квартир. Всего до конца года мы планируем сдать 1424 квартиры, - отметил руководитель управления строительства ЗКО Арман УКСУКБАЕВ.