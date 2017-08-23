Справка: К числу наиболее распространенных овощных культур, выращиваемых в условиях закрытого грунта, относятся следующие: огурцы, помидоры, баклажаны, сладкий перец, зеленные культуры (салат, лук, редис, шпинат, укроп), бобовые (горох, фасоль) и некоторые другие. Защищенный или закрытый грунт говорит, что этот грунт имеет защиту от всяческих погодных катаклизмов. Само назначение овощеводства защищенного грунта, означает выращивание теплолюбивых овощных культур, которые имеют продолжительный вегетационный период, не успевающие в данных климатических условиях вызреть и второе – получение овощной продукции в не сезонное время. Непосредственное использование защищенного грунта дает право получать овощи гораздо раньше, при этом повышая урожайность. К сооружениям защищенного грунта относятся – пленочные укрытия, остекленные теплицы, парники на искусственном или солнечном обогреве, а также утепленный грунт, который размещают на заранее спланированных участках и защищенных от ветров и всякой непогоды- Для обеспечения внутреннего рынка ранними овощами в области имеется 87 теплиц площадью 54 тысячи квадратных метров. В одном культурообороте этого года произведено 297 тонн свежих ранних овощей, - отметили в управлении сельского хозяйства ЗКО.
