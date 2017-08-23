Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, это был несчастный случай. - Мужчина 1971 года рождения скончался в поселке Мирный, попав в сломанный зернодробильный аппарат. Он получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. Уголовное дело по данному факту не возбудили, так как происшествие зарегистрировано как несчастный случай.