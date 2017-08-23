Иллюстративное фото из архива "МГ" На официальной странице акимата ЗКО в Facebook появилась информация о том, что аким области Алтай КУЛЬГИНОВ встретился с акимом Уральска накануне Дня города, чтобы обсудить ряд вопросов. На встрече Алтай КУЛЬГИНОВ сделал замечание Мурату МУКАЕВУ за несвоевременное выполнение строительных работ рядом с объектами образования. - Из-за неправильного планирования происходит задержка строек. Чтобы этого не было, надо заранее продумывать все работы на будущий год, - отметил глава региона. Также Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что необходимо контролировать пассажироперевозчиков: обновление автопарка, ношение спецодежды водителей и кондукторов, а также их взаимоотношения с пассажирами. На это Мурат МУКАЕВ ответил, что сделает выводы по всем замечаниям.