– Сейчас проводится проектирование, оборудование закуплено. В процессе строительство будет задействовано 24 человека, после ввода в эксплуатацию постоянным рабочими местами будут обеспечены 16 человек. Из местного сырья мы будем использовать только песок, договор с карьером уже есть. На заводе будем производить шпатлёвку, плиточный клей, наливной пол и штукатурную смесь. Производство будет полностью автоматизировано. Месторасположение участка выбрано с учётом санитарно-защитной зоны не менее 300 метров до жилого массива и близким расположением инженерных сетей, - рассказал Марат Галиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель ТОО «БриГ Компани» Марат Галиев на заседании совета по инвестиция в областном акимате рассказал, что их компания хочет построить завод по производству сухих строительных смесей в посёлке Новенький района Байтерек. Строительство завода обойдётся предпринимателю в 692 миллиона тенге, в месяц на заводе планируют выпускать две тысяч тонн продукции.Для реализации проекта инвестору нужна лишь помощь в предоставлении земельного участка площадью два гектара, подведение электричества, газа, водопровода и строительство дороги до завода, а также субсидирование процентной ставки по кредиту. Члены совета поинтересовались, встречался ли бизнесмен с местным населением и получил ли от них разрешение на строительство. Марат Галиев отметил, что у них пока нет земельного участка и встречаться с населением они будут после того, как им выделят два гектара. Аким области Гали Искалиев и члены совета поддержали проект, а значит если всё пойдет по плану, то в 2024 году в регионе появится ещё один завод.