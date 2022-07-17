- На место направили 26 сотрудников. Огонь уничтожил Toyota Camry, погрузочную автотехнику, топливораздаточные колонки, здание заправки разрушилось и сгорело. На заправке были три работника, они успели покинуть помещение, - информировали в ведомстве.

Фото: ДЧС Актюбинской области В пресс-службе ДЧС Актюбинской области сообщили, что информация о взрыве поступила 17 июля в 18:50. Две цистерны ёмкостью 46 кубометров взорвались на заправке «ЛиманГаз» в Алге.Две ёмкости по 54 и 10 кубометров удалось спасти. В 20:02 пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет. Местные жители сообщили, что сгоревшая заправка находилась у въезда в районный центр, жилых домов рядом нет, только железнодорожные пути. Причины пожара устанавливаются.Фото: ДЧС Актюбинской области