Авария произошла 18 июля в 2:45 на объездном шоссе, напротив АЗС VenOil. Как рассказал на месте ДТП заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления Уральска Константин Недопёкин, столкнулись Nissanи Lada (в машине находились пять взрослых и двое детей).Позже стало известно, что не приходя в сознание, в больнице скончались водитель Nissan и двое детей 10 и 13 лет. На месте продолжают работать сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства аварии.