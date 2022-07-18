Среди погибших было двое детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 8 человек погибли в ДТП на объездном шоссе Уральска Авария произошла 18 июля в 2:45 на объездном шоссе, напротив АЗС VenOil. Как рассказал на месте ДТП заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления Уральска Константин Недопёкин, столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пять взрослых и двое детей).
- Водитель Nissan при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada. В результате ДТП на месте погибли пять человек, ещё трое госпитализированы, - сказал капитан Недопёкин.
Позже стало известно, что не приходя в сознание, в больнице скончались водитель Nissan и двое детей 10 и 13 лет. На месте продолжают работать сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства аварии. Фото Медета Медресова