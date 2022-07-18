- На предыдущих встречах жители микрорайона Зердели выразили обеспокоенность касательно недостроенных двух многоэтажных домов, представляющих потенциальную опасность для наших детей, и необходимости завершения сейсмоусилительных работ домов. По просьбе жителей сегодня уже принято решение снести указанные дома до конца текущего года и на участке в 30 соток запланировано создание зелёной парковой зоны и детской площадки, - рассказал аким.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сказал аким Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Алатауского района.Также покрасят фасады 63 домов в микрорайоне. Работы начнут в августе, закончат в ноябре. Что касается крена 30 домов. Укрепление 23 завершили, ещё по семи домам обещают завершить до декабря.