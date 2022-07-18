Только за первые четыре месяца казахстанцы взяли микрокредиты на 756.2 миллиарда тенге. Обнулить плохие кредитные истории казахстанцев предложил депутат Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики Ranking отмечают, что этот показатель роста стал рекордным за последние годы. С 2017 года ссудный портфель микрофинансовых организаций рос в среднем на 47,4% за год. Напомним, на прошлой неделе президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности». Принятые поправки не позволяют закредитованным казахстанцам получить новые займы. Ранее сообщалось, что каждый пятый «реабилитированный» заёмщик в Казахстане вновь допускает просрочки.