Иллюстративное фото из архива "МГ" Созданная по поручению президента комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов выявила, что долю крупнейшего алматинского рынка «Барыс-4» продали по цене, которая оказалась в пять раз ниже рыночной стоимости. Рыночная стоимость объекта составляла 1,5 миллиарда тенге, но одной из олигополий удалось приобрести долю «Барыс-4» всего за 307 млн тенге. В июле адрес покупателя подали иск для расторжения сделки и возврата объекта государству. Также комиссия установила, что в 2019 году был продан объект по заниженной стоимости в 601 млн тенге при рыночной цене 3 млрд тенге. 28 июня 2022 года покупатель доплатил 2,4 млрд тенге за ранее приобретённое здание. Органы прокуратуры изучают около 8000 актов правительства и судебных решений, в том числе о приватизации и отчуждении государственных активов в пользу олигополий.