В аварии погибла семья: родители и двое детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 8 человек погибли в ДТП на объездном шоссе Уральска Авария произошла 18 июля в 2:22 на объездном шоссе, напротив АЗС VenOil. Как рассказал на месте ДТП заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления Уральска Константин Недопёкин, столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пять взрослых и двое детей). В департаменте полиции организовали брифинг, в ходе которого начальник местной полицейской службы ДП ЗКО Мерхат Аженов рассказал, что за рулём Nissan находился 32-летний водитель. Он на объездном шоссе при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в Lada. В результате погибли восемь человек, водитель Lada и пассажиры: четверо взрослых и двое детей, а также водитель Nissan.
- Автомобиль Nissan на российской регистрации. Направлены запросы для выяснения постоянного места регистрации и учёта авто. На объездном шоссе для снижения аварий изменили ограничение скорости с 80 км/ч до 60 км/ч. Дополнительно установлены скоростемеры, камеры. Усилен наряд полиции. Последнее ДТП там произошло зимой, - сказал Аженов. - В Lada находилась семья: отец, мать и двое детей 13 и 10 лет. Ещё двое погибших из другой семьи и водитель.
По нарушениям, у виновного водителя два года стажа вождения и ряд нарушений, в том числе два за превышение скорости. У водителя Lada стаж вождения более 20-ти лет, также были зарегистрированы нарушения и одно из них  - превышение скорости. Стоит отметить, что за шесть месяцев этого года по области зарегистрировано 124 ДТП, в которых 40 человек погибли и 158 получили травмы. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 24 аварии, пять детей погибли и 29 пострадали. На дорогах республиканского значения зарегистрировано 31 ДТП, в котором погибли 27 человек и 56 получили травмы. В Уральске зарегистрировано за этот период 76 ДТП, в которых погибли десять человек и 84 получили травмы. Со слов Аженова, большая часть ДТП происходит с шести утра до 22:00. В это время зарегистрировано 108 ДТП, где 34 человека погибли и 140 человек пострадали. 16 аварий было зарегистрировано в ночное время, в результате погибли шесть человек и 17 травмированы. Аженов отметил, что основные причины происшествий - это маневрирование, превышение скорости, обгон и выезд на полосу встречного движения. Напомним, в ноябре прошлого года на данной дороге столкнулись ВАЗ и Lada Granta. Пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка.