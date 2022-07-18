- Автомобиль Nissan на российской регистрации. Направлены запросы для выяснения постоянного места регистрации и учёта авто. На объездном шоссе для снижения аварий изменили ограничение скорости с 80 км/ч до 60 км/ч. Дополнительно установлены скоростемеры, камеры. Усилен наряд полиции. Последнее ДТП там произошло зимой, - сказал Аженов. - В Lada находилась семья: отец, мать и двое детей 13 и 10 лет. Ещё двое погибших из другой семьи и водитель.По нарушениям, у виновного водителя два года стажа вождения и ряд нарушений, в том числе два за превышение скорости. У водителя Lada стаж вождения более 20-ти лет, также были зарегистрированы нарушения и одно из них - превышение скорости. Стоит отметить, что за шесть месяцев этого года по области зарегистрировано 124 ДТП, в которых 40 человек погибли и 158 получили травмы. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 24 аварии, пять детей погибли и 29 пострадали. На дорогах республиканского значения зарегистрировано 31 ДТП, в котором погибли 27 человек и 56 получили травмы. В Уральске зарегистрировано за этот период 76 ДТП, в которых погибли десять человек и 84 получили травмы. Со слов Аженова, большая часть ДТП происходит с шести утра до 22:00. В это время зарегистрировано 108 ДТП, где 34 человека погибли и 140 человек пострадали. 16 аварий было зарегистрировано в ночное время, в результате погибли шесть человек и 17 травмированы. Аженов отметил, что основные причины происшествий - это маневрирование, превышение скорости, обгон и выезд на полосу встречного движения. Напомним, в ноябре прошлого года на данной дороге столкнулись ВАЗ и Lada Granta. Пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
