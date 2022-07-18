Авария унесла жизни восьми человек, из них двое детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В сети появилось видео смертельного ДТП на объездном шоссе в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА Авария произошла 18 июля в 2:22 на объездном шоссе, напротив АЗС VenOil. Столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пять взрослых и двое детей).  Начальник местной полицейской службы ДП ЗКО Мерхат Аженов рассказал, что за рулём Nissan находился 32-летний водитель. Он на объездном шоссе при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в Lada. В результате ДТП погибли восемь человек. В Lada находилась семья: родители и двое детей.

L1NHn_ufI48

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.