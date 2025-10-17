Предложение ввести нулевую таможенную пошлину на импорт встревожило производителей мяса и общественников.

В Казахстане могут обнулить ставку таможенной пошлины на ввоз мяса крупного рогатого скота. Мажилисмен Павел Казанцев считает, что инициатива может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, сообщает «31 канал».

— Мы здесь рискуем повторить опыт Узбекистана, который обнулил пошлину, запустил импортное мясо, сиюминутно решил вопрос, похоронил отечественных производителей мяса именно по КРС, и сейчас полностью сидит на этой игле. Продовольственная безопасность - это вопрос национальной безопасности, поэтому мы будем возражать по поводу такого обнуления пошлин, — говорит депутат мажилиса парламента РК Павел Казанцев.

Эксперт аграрной отрасли Кирилл Павлов считает, важно четко понимать, о каком мясе и каких странах идет речь. От ввоза дешевого непремиального мяса из-за рубежа казахстанские потребители только выиграют.

— Наши переработчики получат доступ к дешёвому сырью, и если они не будут хамски накручивать проценты, то у нас будет относительно недорогая колбаса, тушенка и все субпродукты вопрос в том, как надолго хватит этого эффекта и насколько хватит совести у переработчиков не накручивать на этом сильно, — говорит Кирилл Павлов.

А вот председатель Мясного Союза страны Максут Бактибаев считает введение нулевой таможенной пошлины на импорт вынужденной мерой. По его мнению, в стране нужно полностью открыть экспорт, а цены на мясо регулировать именно импортом. В такой схеме потребитель получит более дешевое мясо, а прибыль может сократиться лишь у посредников.

— Я считаю, что это запоздалая, но необходимая мера. Это лучше, чем дальше еще запрещать экспорт. Если сейчас правительство наконец-то начнет принимать правильные меры, инструменты для регулирования рынка и цен, все будут довольны. Экспорт разрешить и импорт регулировать. В целом краткосрочно это никак не скажется на наших производителях, у них в принципе все сейчас нормально, — Максут Бактибаев.

При этом Правительству, как считает представитель отрасли, нужно иметь четкие расчеты, сколько именно импорта можно завезти в страну. Ведь пока внутренний рынок не насыщен, схема будет работать. Но когда он насытиться мясом, вопрос пошлин в очередной раз нужно будет пересмотреть.