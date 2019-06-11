фото из открытых источников Пару месяцев назад будущая мама обратилась в больницу по месту жительства с жалобой на то, стало хуже видеть, постоянно болит голова и слабость. Лечение назначенное офтальмологом не помогло. Стало только хуже - зрение стало стремительно падать. На 27 неделе беременности, МРТ обнаружилась опухоль на основании черепа. Женщина была экстренно отправлена в столицу, где провели ювелирную работу по ее удалению.фото из открытых источников Операция длившаяся пять часов. Сегодня и мама и будущий малыш чувствуют себя хорошо. Зрение улучшается, двигательная способность восстановлена. Беременность протекает хорошо, малыш продолжает развиваться. По прогнозам врачей, роды должны пройти в срок.