На станции юных натуралистов заявили, что в будни в первой половине дня наблюдается огромный наплыв посетителей. Посмотреть на животных приходят не только дети с родителями, но и дети, посещающие летние лагеря. – Ежедневно в первой половине дня наш зоопарк посещают около 300 детей, среди которых дети из летних лагерей, а также дети в сопровождении своих родителей. К нам приходят дети разного возраста. Мы везде разместили вывески о том, что кормить животных запрещено, что подходить близко к клеткам с животными опасно, просим родителей и вожатых внимательно смотреть за детьми. Но, к сожалению, многие пренебрегают правилами техники безопасности. Взрослые сидят в соцсетях, делают селфи, фотографируются, сидят на лавочках, а дети предоставлены сами себе. Начинают протягивать руки к животным, кидают еду, хотят их погладить. Наши сотрудники не могут следить за всеми, когда одновременно на территории зоопарка собираются сотни детей. Сегодня лошадь укусила двоих детей - 9-летнего мальчика из детского лагеря и девочку, которая пришла вместе с родителями. Наши работники сразу же обработали места укусов, наложили повязки. Крови не было, животное просто слегка прикусило детей. Животные получают прививки вовремя и не страдают никакими заболевания. Во всех помещениях у нас есть аптечки со всеми медикаментами, которые необходимы для оказания первой помощи, - рассказала директор детского зоопарка Фатима Кержикова. Сотрудники зоопарка рассказали, что животные бывают непредсказуемыми и могут испугаться громких криков. – Мы можем предоставить гидов, но это бесполезно, никто его не слушает, дети носятся по зоопарку, громко кричат. Для того чтобы не было столпотворения, мы стараемся принимать группы детей по графику. Однако не все подают заявки заранее и предпочитают приходить без предварительной записи. Естественно, мы никому не можем отказать и идем всем навстречу. На территории зоопарка развешены предупреждения, клетки с животными огорожены. Кормить живность у нас запрещено, за исключением лошадей, которым можно только кидать овощи. Лошади у нас всегда на привязи, инцидент произошел тогда, когда работники зоопарка чистили клетку и на короткий промежуток времени развязали животных, - рассказала Фатима Кержикова. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что дети находятся в детской многопрофильной больнице и их осматривает хирург. – В травмпункте им оказана помощь, сделана антирабическая вакцина, отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.