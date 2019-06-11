Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальной странице ТОО "Батыс су арнасы", 12 июня будет проводиться работа по ремонту водопровода Д 400 мм по адресу: ул. Жангирхана, 50. В связи с этим будет проводиться отключение водопровода в микрорайонах Зачаганск, ПДП №1, 2, 8, 9, Деркул, Кумыска, Өскен ауыл, Уральск-2, Арман, Коктем, Кендала, Сарытау, Умит, Монкеулы, Коминтерн, Рыбцех, СМП в домах частного и благоустроенного сектора.

– Ориентировочное время проведения работ – с 10.00 до 18.00. Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы".

