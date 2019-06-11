Сегодня в 12:35 в г. Петропавловск, на ул. Ш.Уалиханова, оставленный без присмотра, с пятого этажа 5-ти этажки, упал малыш, 2017 г. р. Врачи скорой помощи, прибыли на место и констатировали смерть ребенка, - сообщили в Комитете поЧС МВД РК. Во избежание беды КЧС настоятельно просит: Не оставляйте окна открытыми, если дома дети. Не пользуйтесь москитной сеткой без защиты окна – дети опираются на ее, как на надежную опору. Установите на окно блокиратор или ручку-замок – они не дадут ребенку открыть окно самому. Не оставляйте детей без присмотра, особенно у окна, балкона и стеклянной двери. Не оставляйте мебель рядом с окном, с ее помощью ребёнок может сам залезть на подоконник. Рассказывайте детям о мерах безопасности.