Об этом рассказал сегодня, 11 июня, в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Ринат Кубатаев. По словам Рината Кубатаева, недавно были внесены изменения в приказ правил выписывания, учета и хранения рецептов. - Единственная доказательная база - это рецепт, который раньше не оставлялся в аптеке, сейчас же он будет оставаться на руках у фармацевтов. Если лекарство было отпущено без рецепта врача, фармацевты будут привлекаться к административной ответственности. Размер штрафа будет от 70 до 1000 МРП. В административный кодекс также внесены изменения, если такие нарушения будут зафиксированы и далее, то будет приостановлена лицензия в аптеке на продажу лекарств, - пояснил Ринат Кубатаев. - Эта норма нужна для того, чтобы ужесточить контроль за отпуском сильнодействующих препаратов. К слову, основным изменением в приказе является то, что рецепты на получение лекарственных средств, в том числе отпускаемых бесплатно и на льготных условиях, будут действительны в течение трех месяцев, а срок хранения всех рецептов составит три года. Также Ринат Кубатаев отметил, что в этом году будет регулирование цен на все лекарственные средства. - Ранее регулирование цен охватывало только гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Сейчас регулирование будет на этапе производства, дистрибьюторства, розничной реализации. Также регулирование цен будет возможно со стороны населения, с помощью мобильных приложений люди смогут отправлять данные с указанием, где были завышены цены на лекарства, - пояснил Ринат Кубатаев. Стоит отметить, что в Казахстане зарегистрировано 7792 наименования лекарственных средств, из них по рецепту отпускаются 6033, и без рецепта – 1759.