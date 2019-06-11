- О существовании 12 стихийных свалок в нашем городе знают те, кому «посчастливилось» жить рядом с такой свалкой, кто занимается проблемой и непосредственные их создатели. Растут такие свалки как на дрожжах, быстро дорастая до ближайших пригородных поселков. Попутно нарушается экологическое состояние окружающей среды, это напрямую влияет на наше здоровье, приводит к опасным заболеваниям, - говорится в сообщении «Спецавтобазы». Мусорщики города привели адреса стихийных свалок: в п. Ракуша площадь свалки - 0,25 га, в Жумыскере - 13 га, в п. Балауса – 7 га, одна из самых больших стихийных свалок площадью 27,3 га - в районе центрального мусульманского кладбища. - В общей сложности у нас около 200 гектаров свалки в городе и вокруг него. Это не космический мусор, это всё дело рук людей, живущих в нашем городе, - заметили спецавтобазовцы, призывая атыраусцев не устраивать стихийных свалок.