Речь идет о новом доме по улице Гагарина, 1. Эта многоэтажка была построена в рамках государственно-частного партнерства, застройщиком является строительная компания "Караванный путь". Стоимость проекта 1,2 миллиарда тенге. Полгода назад жители заселились в новостройку, однако они до сих пор не могут добиться подключения газа, благоустройства и исправления недочетов в строительстве. Нужно отметить, что часть жмтелей купили квартиры за наличную оплату, а часть получили по ипотечным программам. Как рассказала жительница дома Алия Омарова, они живут в новой квартире без газа с января этого года. - Я ежемесячно плачу 80 тысяч тенге за эту квартиру, потому что ее брали по программе через "Жилстройсбербанк". Ни с какими коммунальными службами у нас до сих пор нет договоров, потому что якобы застройщик дом в эксплуатацию не сдал, поэтому за коммунальные услуги сейчас мы не платим, - возмущается Алия. - Вы представляете, какие суммы придут за оплату комуслуг потом? Мы установили счетчики воды, теперь нам говорят, что должны покупать другие, дистанционные счетчики. Со счетчиками по теплу вопрос еще не решился. Но это все мелочи по сравнению с тем, что мы живем без газа. Лишний раз, честно говоря, ничего не приготовишь. Эти проблемы - одна большая головная боль. Еще одна жительница новостройки Орындык Кусбаева говорит, что у них на стенах появились трещины. - Сын взял квартиру на свои кровные деньги. Что теперь делать с ней, если нас ждут ремонты. Мы недовольны квартирой. Обращались к застройщику, но они выкручиваются, на любую жалобу говорят, что это не их вина. Заявление писали в акимат, но все бесполезно, - заявила Орындык Кусбаева. Также многие жители отмечают, что при покупке жилья им обещали одну квадратуру, но через пару месяцев оказалось, что квартира стала "меньше". - Вот мы такие все счастливые заселились, потом застройщик "вспомнил", что в доме нет вентиляционной шахты и трубы, естественно, все сделали. И теперь в некоторых квартирах на кухне есть короб из гипсокартона. Площадь уменьшилась на пару квадратных метров. Смотрится все это отвратительно, обычный кухонный гарнитур не подберешь теперь, нужно делать его на заказ, - возмутились жители. - Правда, за разницу в квадратных метрах нам деньги вернули. Жительница дома Анара Даргалиева, отметила что они купились на красивый рекламный ролик. - Все так было прекрасно. Мы все мечтали быстрее переехать в эту квартиру с чистовой отделкой. Но теперь началась суровая реальность. Этому дому нет даже года, уже нет порога при входе в подъезд, нет ручек, доводчики ломаются. Стены ужасные, - говорит Анара. Стоит отметить, что в этом доме, со слов жильцов, КСК меняется за полгода четвертый раз. Генеральный директор ТОО "Караванный путь" Замир Ихсанов отметил, что проблема с газом уже решилась, и на днях газ подключат к дому. - Затягивание с подключением произошло по некоторым причинам, одна из которых в том, что сотрудники "КазТрансГаз Аймака" не могли сделать своевременно опрессовку, потому что жители не находились дома. Некоторые уже купили электроплиты и в этом не были заинтересованы. С нашей стороны наружные сети готовы, - сказал Замир Ихсанов. - По поводу вентиляционной шахты - это дезинформация, короб в квартирах идет согласно проекту, а сокращение площади - это ошибочные данные. Жители, скорее всего, смотрели свои площади по эскизному проекту, а правильная площадь указана в рабочем проекте. Хочу отметить, что все новые дома дома дают осадку, и те трещины, которые образовались в течение двух лет, по гарантии мы устраним. Как рассказал руководитель городского отдела строительства Мирас Мулкай, сейчас активно ведутся работы по благоустройству. - Уже установили там спортплощадку, вот-вот уже заасфальтируем дворовую территорию, - пояснил Мирас Мулкай.