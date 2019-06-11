Как отметили в пресс-службе горакимата, проект по озеленению города Атырау реализует ТОО «Каспийдормостострой». Эта же компания займется ремонтом существующего поливочного водопровода, а также строительством новых водопроводных линий, общая протяженность которого составит 147 км. Договор с организацией заключен на пять лет. - Компания в настоящее время выполняет работы по восстановлению поливочной системы в областном центре. К примеру, система капельного орошения по аэропортовской трассе восстановлена на 80%. Также из имеющихся старых водяных насосов реабилитировано 8, в рамках проекта предстоит установить еще 7 дополнительных насосов, - сообщили в акимате. По словам директора ТОО Леонида Задерного, сейчас в Атырау около 30 км старых водопроводных линий, которые долгое время эксплуатировались ненадлежащим образом. - До конца текущего года в рамках проекта ГЧП мы завершим строительство 147 км поливочного водопровода и планируем максимально эффективно содержать и обслуживать всю систему полива в городе, – пообещал Леонид Задерный.