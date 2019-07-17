Двухдневный этап Открытого Чемпионата Поволжья по дрифтингу состоял из тренировок и непосредственно гонок. Несмотря на уверенных соперников из стран Поволжья и многих других республик, Руслан Жумабаев вошел в ТОП-15 лучших гонщиков. Между тем, в первый день чемпионата его чуть не подвел родной автомобиль. - В день тренировки мое авто BMW e36 с двигателем 1JZ "не дуло" больше 0,7 бара (вообще, нормальным является 1,5 бара: давление в турбине - прим.автора), - рассказывает Руслан. - А потом один участник дал нам свой бензонасос. Я еле успел на квалификацию и в итоге оказался на 11 месте. Во 2-й день чемпионата судьи оценили заезд, где Руслан "уже был в себе уверен и бахнул!". По словам Руслана, чемпионат прошел замечательно. – Это был один из интереснейших дрифтингов за все мои годы соревнований! - поделился Руслан Жумабаев.