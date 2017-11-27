По данным статистики, в 2016 году на внутреннее потребление, экспорт и формирование запасов пришлось 113,3 млн литров водки и ликероводочных изделий, из них 74,1 млн литров реализовано непосредственно населению. Таким образом, только по официальной статистике каждая пятая бутылка крепкого алкоголя в РК может относиться или к «серому» импорту, или к «серому» производству. Независимые эксперты дают более неблагоприятные оценки: так, к примеру, эксперты Euromonitor International оценили объемы нелегальной водки в 46,6 млн литров, или 50,3% от общего объема рынка этого напитка в 2016 году. Общая стоимость рынка «серой» водки была оценена в 62,9 миллиарда тенге. Наибольший вес в «сером» сегменте (44,6%) по данным экспертов имеет необлагаемая налогами водка - продукт, произведенный нелегально на легальных заводах, с фальсифицированными акцизными марками. Уход от налогов дает «серым» производителям неправомерное ценовое преимущество над законными производителями. Кроме того, государство несет значительные финансовые потери - за счет увода нелегальной водки от налогообложения, по расчетам Euromonitor бюджет мог недополучить в 2016 году порядка 11,5 млрд тенге.Фото с сайта finprom.kz Также по данным Finprom, по итогам 2016 года разница между самым «пьющим» и самым «непьющим» регионами в РК превышает 21 раз. То есть, согласно официальным данным, придется предположить, что жители Акмолинской области потребляют в 21 раз больше водки, чем жители ЮКО. Также в северных регионах не замечено, к примеру, повышенной заболеваемости, которая сопутствовала бы массовому алкоголизму. Так, якобы самая «пьющая» область в стране - Акмолинская - находится по заболеваемости лишь на 11 месте, это один из лучших показателей по республике, в то время как одна из самых «малопьющих» областей - Алматинская - входит в тройку антилидеров с самыми плохими показателями здоровья по РК. Более того, если рассчитывать объемы потребления через объем розничной торговли и цены на водку, то на душу населения старше 15 лет придется порядка 2,7 литров водки. Если же брать в расчет совокупные данные по производству и импорту водки (почти 47 млн литров) - на душу населения придется около 3,6 литров водки.Фото с сайта finprom.kz Примечательно, что по официальным данным ВОЗ потребление алкоголя составляет в РК сразу 8,7 литров чистого спирта на душу населения старше 15 лет. Исходя из данных ВОЗ и собственных расчетов, центр прикладных исследований «TALAP» оценил масштабы «серого» рынка на уровне 40% в натуральном выражении, и почти 60% - в стоимостном, и предположил недополучение бюджетом налогов в размере уже 50-60 млрд тг в 2016 году. Еще один косвенный, но значимый признак наличия и масштабности «серого» рынка водки - цены. По данным КС МНЭ РК, литр водки в октябре стоил 2,4 тысячи тенге - на 14,9% больше, чем годом ранее. Кроме того, постановлением правительства РК от 27 января 2017 года № 24 установлены минимальные розничные цены на водку на 2017 год - 1,7 тысячи тенге за литр. Постановление было введено в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 12 февраля 2017 года.Фото с сайта finprom.kz В то же время, по субъективной оценке казахстанцев, цены на водку значительно ниже официальных данных: так, согласно исследованию On/Off Advertising Agency, почти 16% казахстанцев уверены, что водка стоит всего 300-400 тенге за пол литра, против официально допустимых минимальных 850 тг. То есть как минимум 16% казахстанцев лично сталкивались с нелегальной водочной продукцией. Для распознания нелегального продукта существует приложение для телефонов Wipon, через которое можно проверить акцизную марку. Также стоит обращать внимание на цену - произведенная или импортированная легально водка в принципе не может стоить значительно ниже официальной минимальной розничной цены, утвержденной Правительством РК.Фото с сайта finprom.kz Между тем, производство водки по официальным данным падает, и составило за январь-октябрь 2017 всего 21,8 млн литров - почти на 20% меньше, чем годом ранее. Наибольший объем пришелся на Акмолинскую область (40,5% от РК) - 8,8 млн литров, минус 33,4% год-к-году. Среди крупных производителей региона - завод «Кокшетауские минеральные воды». Еще 35,3% обеспечила Актюбинская область (7,7 млн литров, минус 8,5% за год). Здесь работает завод «Геом-Wimpex». Также 14,4% пришлось на СКО - 3,1 млн литров, минус 13,2% за год. В регионе размещен «Петропавловский водочный завод BN». Несмотря на снижение показателей по всем регионам, в потреблении водки спада не наблюдается - например, розничные продажи водки в 2016 году превысили показатели 2015 года на 20,9% в деньгах, а реализация водки и ликероводочной продукции населению за этот же период в литрах выросла на 5%. На фоне роста спроса, спад производства грозит увеличением доли теневого рынка, особенно если учесть, что налоговое давление на официальных производителей растет. Напомним, с текущего года планируется поэтапное повышение акцизов на алкогольную продукцию на 45%. Предлагается установить акциз на алкогольную продукцию: в 2017 г. - 2 тыс. тенге за литр, прирост к предыдущему году - 45%, в 2018 году - 2,275 тыс. тг, прирост - 14%, и в 2019 году - 2,55 тыс. тг, прирост - 4%. Таким образом, риск недополученния средств бюджетом, как и дальнейшего расширения рынка нелегального и небезопасного алкоголя сомнительного качества, остается высоким.Фото с сайта finprom.kz