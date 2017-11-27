Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 ноября к акиму Актобе Испанову, который пришел в «Нур Отан» на слушания о генплане, прорвался инвалид Булат Каликбаев, предлагавший свой проект остановочных павильонов. - На нашей остановке есть санузел, – объяснял он,- листая альбом с чертежами и фото. - Туалет вендинговый. Монету кладешь – двери открываются. Павильон полностью на солнечных батареях. Стоимость 1 млн 250 тысяч тенге. 950 тысяч - самооткрывающиеся двери, 400 тысяч – подъемник. - Может, еще обогреватели поставить, чтобы зимой не было холодно? - спросил аким. Булат КАЛИКБАЕВ пояснил акиму города, что проектом предусмотрен кондиционер «зима-лето». Испанов, задумавшись, попросил оставить чертежи, чтобы сделать расчёты. - Стеклянные остановки, которые ставят, не для нашего климата, - говорит Булат. - Они для южных регионов. В них холодно, стекло разбивается. Мы предлагаем остановки как в Астане. У нас есть санузел, он подключается к городской канализации. Биотуалеты, которые ставят в Актобе, опасны для здоровья, их должны запретить.