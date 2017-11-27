Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 27 ноября, в акимате г. Уральск состоялось вскрытие конвертов претендентов, которые объявили желание взять в аренду земли сельхозназначения, расположенные вблизи поселка Круглоозерное. Как рассказал руководитель отдела земельных отношений г. Уральск Арман БИСИМБАЛИЕВ, в каждый конверт участник конкурса вложит свой бизнес-план, согласно которому будет использоваться земельный участок. - Всего в конкурсе участвуют семь человек. Итоги комиссия подведет через два дня, - пояснил Арман БИСИМБАЛИЕВ. Стоит отметить, что в аренду акимат города предлагает три участка пашень, однако на первый самый маленький лот площадью 89 гектаров заявку никто не подал.