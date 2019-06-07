Об этом стало известно в ходе встречи заместителя акима ЗКО Габидоллы Оспанкулова с жителями поселка Сарыөмір Теректинского района. По словам Габидоллы Оспанкулова, в этой местности есть все природные условия для создания подобного туристического объекта, похожего на "Шымбулак". - Как рассказывают местные аксакалы, тут неподалеку находится возвышенность - 94 метра, дорога к ней тоже есть. Хорошее преимущество - местность близко расположена к городу. В принципе, этот туристический объект будет пользоваться спросом. В настоящее время мы ищем инвесторов, такие проекты должны решаться в рамках государственного–частного партнерства. Всю необходимую помощь, которая нужна от государства, мы предоставим, к примеру, создадим инфраструктуру к этому объекту. Но в этот бизнес нужно вкладывать средства на канатную дорогу, чтобы люди смогли подниматься на возвышенность не пешком. Потом нужно на самой верхней точке проложить трассу и приобрести соответствующую технику для уборки снега. Если мы вот эти вопросы решим, то туда уже будут подключаться предприниматели с дополнительными услугами, такие как питание, гостиничный бизнес. Эти вопросы сегодня озвучили, теперь будем их решать на областном уровне с управлением предпринимательства и туризмом, а также с природоохранным управлением. Нужно создать рабочую группу и проект, а потом уже его предлагать бизнесменам. Может быть, кто-то из них согласится, - пояснил замакима области. Между тем, в ходе встречи также поднимался вопрос о том, что на озере Шалкар уменьшается количество воды, а берега усыпаны мусором. - Теперь мы поставим условия для тех, кто ставит юрты по побережью озера. Они должны требовать со своих гостей и прописывать в договоре, чтобы отдыхающие не оставляли и убирали за собой мусор. Также к этой проблеме привлечем участковых и правоохранительные органы, - рассказал Габидолла Оспанкулов. - Вопрос с уменьшением воды не простой, в первую очередь его нужно изучить. Будем привлекать для этих целей специалистов из столицы. Пока не узнаем истинной причины такого явления - мы эту проблему решить не сможем.