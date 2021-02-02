На протяжении нескольких дней в Уральске установилась теплая погода. В дневное время снег активно тает, в ночное - застывает. В итоге на крышах образуются глыбы льда, которые в любой момент могут упасть на голову прохожим. Жительница города пенсионерка Людмила Афанасьева говорит, что с опаской ходит по улицам, то и дело поглядывая на крыши. – Тротуары скользкие, это полбеды. Приходится думать не только о том, как бы не упасть и не сломать себе что-нибудь, но еще и о том, чтобы на голову не упала глыба льда. Вот вчера шла по тротуару и буквально в нескольких метрах упала куча снега. В лучшем случае у меня было бы сотрясение мозга, а в худшем - даже боюсь представить. Почему не убирают снег с крыши? Опять коммунальные службы не были готовы к потеплению? - говорит пенсионерка. Другой житель города Абзал Муханов отметил, что владельцы и арендаторы некоторых магазинов провели сигнальную ленту. Но такая мера предосторожности, по словам мужчины, не совсем эффективна. – Я тут постоял и немного понаблюдал, 8 человек из 10 не обращают внимание на эти ленты. Взрослые так делают, а что взять с детей? Вместо того, чтобы ограждать лентами, лучше б скинули этот снег с крыши. Мало не покажется, если кому-нибудь на голову упадет такая глыба. Несчастного случая не избежать, опять будем причитать и искать виновных, - отметил мужчина. По информации начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Бакытжана Ихсанова, в 2018 году был зарегистрирован один смертельный случай от падения ледяной сосульки на прохожего, в этом году снег с крыши упал на ребенка. Ребенок отделался легкими травмами. – Падение сосулек на человека чревато, в лучшем случае, увечьями различной степени тяжести. Все зависит от высоты полета и размера сосульки. Известны случаи, когда опасное «украшение» убивало прохожих. Ежегодно падающие сосульки уносят жизни десятков людей. в 2018 году зарегистрирован один факт падения сосулек, к сожалению, зафиксирована гибель прохожего. С начала года на территории ЗКО был зарегистрирован один факт падения снега с крыши. На голову малолетнего ребенка упал снег с крыши многоэтажного дома, также имели место быть случаи падения снега с крыши на припаркованные автомобили, - отметил Бакытжан Ихсанов. Куратор мониторинговой группы ЖКХ города Уральск Данияр Байжанов сообщил, что согласно правилам благоустройства города, прилегающую к бизнес-объектам территорию в пять метров должны убирать владельцы или арендаторы зданий. – При ЖКХ была создана мониторинговая группа из восьми человек, которые ежедневно выезжают на городские улицы и контролируют уборку снега прилегающей территории бизнес-объектов, частного сектора и городской территории. Мы также контролируем работу коммунальной службы "Жайык таза кала", где их техника работает. Владельцев и арендаторов зданий мы предупреждаем и уведомляем о том, что нужно убирать снег. Согласно правилам благоустройства города, прилегающая территория в пять метров должна быть очищена. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. На сегодняшний день сотрудники полиции составили четыре протокола в отношении владельцев бизнес-объектов, которые не убирают снег. Члены мониторинговой группы выдали 486 уведомлений, 182 владельца бизнес-объектов уже начали уборку, - рассказал Данияр Байжанов. По информации Данияра Байжанова. в городе функционируют 106 КСК, которые занимаются уборкой сосулек и наледей свисающих с крыш жилых домов. – Они самостоятельно проводят эту работу, подают заявки в ЧС либо частным компаниям, которые этим занимаются. Некоторые КСК несвоевременно приступают к уборке сосулек и наледи, так как эта работа не предусмотрена в их тарифной смете, у них отсутствуют специальные сотрудники, которые могут выполнять такую работу, - заключил Данияр Байжанов. К слову, на сегодняшний день с территории города на специализированный полигон вывезено более 368 тысяч кубометров снега.