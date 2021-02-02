К примеру у главного санврача ЗКО  Мухамгали Арыспаева не наблюдаются побочные эффекты и чувствует он себя хорошо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Главный санврач ЗКО сделал прививку "Спутник V" По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, главный санврач области Мухамгали Арыспаев после вакцинации чувствует себя хорошо, никаких побочных действий и повышения температуры тела у него не наблюдаются. Весь день глава ведомства провел на работе и не жаловался на самочувствие. Привился он вакциной Спутник-V в поликлинике №1. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в первый день вакцинации прививку от COVID-19 получили 30 медработников. Во второй день - 65. – Сегодня (2 февраля - прим. автора) планировали вакцинировать 70 медицинских работников, но прошли 65, остальные получили медицинский отвод. До 10 февраля планируем прививать по 70 медработников в день, - сообщили в облздраве. Врач общей практики поликлиники №1 Армине Мнацаканян рассказала, что после вакцинации чувствует себя хорошо, никаких побочных явлений не было и после прививки она сразу же отправилась на рабочее место. – Температура тела не поднималась, высыпаний не было, чувствую себя хорошо, - заверила доктор. Напомним, сегодня, 1 февраля, в области началась вакцинация против коронавирусной инфекции.