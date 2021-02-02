Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации были рассмотрены в ходе аппаратного совещания под председательством главы региона Ондасына Уразалина. В нем приняли участие заместители акима области, руководители управлений, акимы г. Актобе и районов в режиме видеоконференцсвязи. Первый заместитель акима области Нуржауган Калауов сообщил, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной. - Сегодня в регионе зарегистрировано 3 случая КВИ. 95,8% больных выздоровели. Загруженность койко-мест составляет 18,8%. Продолжают работать карантинные центры и лаборатории, - проинформировал Нуржауган Калауов, рассказав о мерах, принимаемых в регионе по подготовке к возможной второй волне КВИ. Так, в случае необходимости количество койко-мест будет увеличено с 445 до 3603, 57,1% мест обеспечены кислородом, установлен 21 стационарный рентгеновский аппарат, имеется 382 ИВЛ-аппарата, 450 кислородных концентраторов, 626 кислородных баллонов, 787 аппаратов Боброва и 424 кислородных подушек. Автопарки станции скорой помощи и лечебных учреждений пополнила 41 санитарная машина, приобретено 6 мобильных диагностических комплексов, сформирован двухмесячный запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты. Что касается вакцинации от COVID-19, регион получил 1000 доз российской вакцины «Спутник V». Вакцинация работников, находящихся в группе риска проводится в городских поликлиниках № 2, 3, 4, Центре семейной медицины, АОКДЦ, «Медикус центре» в строгих условиях и при соблюдении всех требований. К данной работе привлечены 189 медицинских работников, в первый день привиты 91 человек. В завершение совещания глава региона Ондасын Уразалин поручил акимам районов и г. Актобе держать вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой на особом контроле. - Вакцинация в настоящее время проводится в городе Актобе, в районах к данной кампании приступят позже. Наша задача – обеспечить все необходимые условия для проведения вакцинации с учетом всех требований и норм, - подчеркнул Ондасын Уразалин.