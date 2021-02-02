Первые данные тепловой карты от оператора сотовой связи мониторинговая группа получила 28 января. Однако пока скопление уральцев наблюдается больше в частных домах нежели в увеселительных заведениях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мониторинговая группа Уральска распространила информацию о том, что о массовом скоплении уральцев им станет известно при помощи операторов мобильной связи. Переговоры с операторами ведутся с прошлого года, а последние переговоры состоялись 25 января.
- Персонально мы следить ни за кем не собираемся, это будет “тепловая карта”. Операторы будут давать нам места, где наблюдается массовое скопление людей. На карте будем видеть объекты - ресторан, бар или кафе. Если в этом заведении будет отображаться скопление, к примеру после 8-ми вечера, то мы будем видеть нарушение карантина, - пояснил тогда руководитель мониторинговой группы Аслан Жармуханов.
Первый отчет по тепловым картам мониторинговая группа получила 28 января от оператора сотовой связи "Ксел".
- Мы его посмотрели и выделили объекты, которые необходимо будет мониторить, но по этим фактам мы ничего не можем сделать. В основном это частные дома в разных районах. Я даже не могу обозначить один определенный район, где наибольшее скопление людей. Также провели анализ по временному диапазону. Нужно проводить более точный анализ и одним днем это не закончится, - отметил Аслан Жармуханов.
Он пояснил, что данные, которые предоставляет оператор сотовой связи, это, по идее, готовая информация. Но мониторинговой группе приходится перепроверять объекты.
- Я выделил все красные точки на тепловой карте, выписал объекты, но в некоторых местах было не понятно, что это за объекты, там не видно, дом это или какое-либо помещение. То есть в тех местах нет ресторанов или банкетных залов, насколько нам известно. Вчера, 1 февраля, объездили пару объектов, но по факту там даже нет дома, чтобы собиралось такое количество людей, как указано в отчете - от 100 до 200 человек. И это только от оператора "Ксел", без данных от "Билайн" и "Теле2", - рассказал руководитель мониторинговой группы Уральска.
Также со слов Аслана Жармуханова, они еще не заключали меморандум ни с одним из сотовых операторов, однако "Ксел" предоставил пробный отчет в пилотном проекте.
- Помимо этого, мы работаем в обычном режиме. От этого, конечно, больше эффекта. За выходные дни мы выявили больше 20 нарушений, из них очень много нарушений было зафиксировано по режиму работы. Вчера, 1 февраля, выявили банкет в компьютерном клубе, но они не функционировали, а просто собрались отметить день рождения. Это тоже не разрешено, в принципе, как и на дому, согласно постановлению главного санрача ЗКО. Когда мы выявили лото-клуб, нам пришлось вызвать сотрудников ЧС. Мы сказали, что если они не откроют нам, будем вскрывать двери, через некоторое время посетители стали выбегать из окон. Нами все это было зафиксировано. Я не знаю, как это будет приобщаться к делу, но в любом случае материал направили в управление санитарно-эпидемиологического контроля Уральска для принятия соответствующих мер. Я не могу сказать название заведения, но этот объект расположен в центре города, - рассказал Аслан Жармуханов.
Стоит отметить, что совсем недавно директор филиала международного бюро по правам человека Павел Кочетков отметил, что у мониторинговых групп
нет никакого права входить в служебное или неслужебное помещение.
- По сути, это получается оперативно-розыскные мероприятия, они проводятся также в рамках возбужденного уголовного дела и с санкции суда. Кто это придумал? Я считаю, что мониторинговые группы - это незаконные формирования, не понятно каким образом они созданы и кто наделил их такими полномочия, которые могут быть только у специальных органов, - сообщал ранее Павел Кочетков.
На это Аслан Жармуханов ответил, что они не открывают заведения своими руками и не выламывают двери. При этом заверил, что все действия мониторинговой группой проводятся согласно алгоритму.
- У каждой правоохранительной службы есть свой алгоритм действий при тех или иных нарушениях. Мы в начале изучаем опыт из других регионов, тут идет угроза жизни населения и если мы будем стоять ждать, как другие проводят массовые мероприятия, то это не дело, - пояснил руководитель мониторинговой группы. - Мы принимаем такие меры на основании того, что есть угроза жизни населения.
