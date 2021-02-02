Меру пресечения в отношении экс-руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова и его предполагаемого пособника Серика Туралиева оставили без изменения. Они будут содержаться под стражей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Сегодня, 2 февраля, в городском суде прошло очередное разбирательство по делу о получении взятки экс-главой облздрава Болатбеком Каюповым.
Процесс проходит под председательством судьи Уральского городского суда Аскара Исмайлова. На скамье подсудимых Болатбек Каюпов и Серик Туралиев, который подозревается в пособничестве.
В начале судебного процесса прокурор Руслан Жуматаев заявил ходатайство о возврате уголовного дела на доследование.
– В ходе главного судебного разбирательства возникла необходимость о привлечении иных лиц к уголовной ответственности. На прошлом судебном заседании были допрошены подсудимые и свидетель Булекова. Каюпов и Туралиев заявили, что не знают друг друга. По поводу получения денег Каюпов заявил, что действовал по указанию некоего Себепова. О том, что и Туралиев действовал по указаниям Айдоса Себепова свидетельствуют показания Булековой. Она указала, что Туралиев изначально пришел к ней от имени Айдоса "акиматовского". В этой связи для проверки доводов подсудимых, для установления причастности к делу Айдоса Себепова возникла необходимость привлечения к уголовной ответственности и других лиц. Нам нужно проверить версию Туралиева, дать оценку действиям Айдоса Себепова. Ходатайствую о возврате дела в прокуратуру, - заявил Руслан Жуматаев.
В свою очередь адвокат Болатбека Каюпова Тамара Сарсенова заявила, что она категорически против того, чтобы уголовное дело вернули на доследование.
– Суд - не орган уголовного преследования и не должен восполнять пробелы следствия, которые возникли из-за отсутствия должного надзора. О том, что в этом деле имеется третье лицо, которое непосредственно контактировало с Туралиевым, имеется достаточное доказательство. Дважды допрошенная Саржан Булекова говорила, что Туралиев приходил от Айдоса и постоянно называл его имя. В уголовном деле имеется распечатка переписки Туралиева, где ясно видно, что вел он разговор с Айдосом. В переписке они обсуждают именно вопросы организации встречи Каюпова с Булековой. Кроме этого, 28 октября в доме Айдоса Себепова тоже проводился обыск, оперуполномоченный докладывает, что Себепов пытается выйти на какие-то свои связи и помешать объективному расследованию. Стенограмма, которую прокуроры слушали, свидетельствуют о том, что Туралиев с кем-то разговаривает о Каюпове. В деле нет ни одной связи Туралиева и Каюпова, следствие не проверило факт их знакомства, - возмутилась Тамара Сарсенова.
По словам адвоката, ее подзащитный стал жертвой провокации и обмана, а возврат дела на доследование может значительно усугубить его положение.
– Третий человек, который активно способствовал передаче денег от Булековой Туралиеву, возможно, сам завладел ими, не донеся их Каюпову. Об этом было известно с первых дней. Тем более Туралиев говорит, что забрал 3,4 млн тенге у Булекой и позвонил Айдосу, тот приехал и забрал деньги, а вечером привез 340 тысяч тенге. Я категорически против того, чтобы дело снова затягивалось. Тем более сейчас, когда все о нем (об Айдосе Себепове - прим. автора) узнали, Себепов будет вынужден спасать себя и сотрудничать со следствием, даст показания против Каюпова, - заключила Тамара Сарсенова.
Адвокат подсудимого Серика Туралиева Газиз Ынтыкбаев также заявил, что против такого развития событий. По словам защитника, его подзащитный болеет туберкулезом и состояние его оценивается как средней степени тяжести.
– Он сейчас сидит в одиночной камере как особо опасный преступник. Если сейчас дело вернут на доследование, то ему придется еще там сидеть. Я ходатайствую изменить меру пресечения в отношении Серика Туралиева, - отметил адвокат.
Между тем судья Аскар Исмайлов постановил, что дело все же необходимо вернуть в органы прокуратуры для доследования, так как возникла необходимость о решении вопроса причастности к делу третьих лиц.
Ходатайство адвоката Газиза Ынтыкбаева об изменении меры пресечения Серика Туралиева суд отклонил.
Напомним,
о задержании Болатбека Каюпова стало известно 29 октября. Следователь по особо важным делам первого Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, что Болатбек Каюпов вместе со своим пособником с 12 по 23 октября 2020 года получили от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 миллиона тенге в виде взятки
в значительном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 млн тенге. Позже стало известно, что дело
было передано в суд. Во время допроса Болатбек Каюпов заявил, что конверт с деньгами, в котором было 340 тысяч тенге
ему передали в день его рождения, и сказали, что это подарок от коллектива.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.