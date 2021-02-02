Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что чаще всего мошенники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют перечисления предоплаты на карту. - Чересчур низкая стоимость должна вызвать у вас подозрение. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку, - предупреждают в полиции. Также участились случаи оформления онлайн-кредитов третьими лицами в различных организациях. Мошенник находит владельца интернет-объявления и предлагает произвести предоплату или полную оплату за товар по банковским реквизитам. Надеясь быстро получить деньги, хозяин объявления добровольно передает свои персональные данные, которые впоследствии используются для оформления онлайн-займа. Преступник умышленно оформляет в кредит сумму выше, чем стоимость товара, указанного в объявлении. После поступления на карту продавца денег, мошенник просит вернуть ему разницу, мотивируя ошибочным переводом. Ни о чем не подозревающий продавец самостоятельно перечисляет на счет мошенника эту разницу, а после узнает, что на его имя был оформлен кредит. - За один месяц в области зарегистрировано 87 интернет-мошенничеств. Большинство преступлений носят трансграничный характер, жертва может находиться в одном регионе, а мошенник – в другом, иногда и в другой стране. Также необходимо отметить, что многие люди не обращаются в полицию из-за небольшого ущерба или еще не осознали того, что их обманули. В связи с чем призываем граждан быть бдительными и доверять лишь проверенным интернет-ресурсам, проверять достоверность новых услуг на официальных интернет-сайтах или через колл-центры. Также не передавать реквизиты банковских карт и CVV-код посторонним лицам. В подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком, заблокировать банковские операции и карты и сообщить в полицию», – отметил начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.