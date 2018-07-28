Западноказахстанцы активно делятся фотографиями и видеороликами о лунном затмении, которое, по словам ученых, бывает раз в 100 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Минувшей ночью весь мир стал очевидцем самого долгого лунного затмения. Это редчайшее астрономическое явление - полное затмение Луны  и великое противостояние Луны и Марса. Также его называют "Кровавая луна". Началось явление 27 июля в 22.13 по местному времени. Полное затмение пришлось на 00.30. Окончание жители ЗКО могли наблюдать в 04.13. Луна окрасилась в багрово-красный цвет, когда полностью оказалась в тени Земли. По мнению ученых, явление никакого влияния на человека не оказывает. Однако астрологи уверены, что лунное затмение может повлиять на внутреннее состояние человека. YMMG9hwKJ2Q Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео прислано очевидцами