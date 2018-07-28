Минувшей ночью весь мир стал очевидцем самого долгого лунного затмения. Это редчайшее астрономическое явление - полное затмение Луны и великое противостояние Луны и Марса. Также его называют "Кровавая луна". Началось явление 27 июля в 22.13 по местному времени. Полное затмение пришлось на 00.30. Окончание жители ЗКО могли наблюдать в 04.13. Луна окрасилась в багрово-красный цвет, когда полностью оказалась в тени Земли. По мнению ученых, явление никакого влияния на человека не оказывает. Однако астрологи уверены, что лунное затмение может повлиять на внутреннее состояние человека.YMMG9hwKJ2QВидео прислано очевидцами